Хакеры объединили 49 тысяч компьютеров в единую сеть для атаки на российские компании

Сообщается, что ботнет ведёт массированные DDos-атаки на российские сайты, в основном это касается игровой сферы. Атаки стандартны — ведутся по протоколом UDP, TCP и HTTP с эмуляцией браузера. Их скорость доходит до 2 ТБ/с, с чем, по словам специалистов, ещё никто не сталкивался. Важно, что защититься от таких атак смогут только крупные компании с мощными системами фильтрации.

Отмечается, что атаки такой мощности затрагивают не только жертву, но и всю цепочку его провайдеров и могут вызвать проблемы с доступом в Сеть одновременно у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов. Также специалисты подчёркивают, что «центр управления» ботнетом находится в Испании, и его можно купить в Интернете по цене 2500 долларов за 2 дня.