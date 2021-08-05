Хакеры объединили 49 тысяч компьютеров в единую сеть для атаки на российские компании

Компьютеры
Сегодня в 02:15
Хакеры объединили 49 тысяч компьютеров в единую сеть для атаки на российские компанииЗащититься от них крайне сложно
Как отмечают специалисты компании StormWall, в Сети появился хакерский ботнет, мощнее которого за всю историю Интернета ещё не было. Отмечается, что в инфраструктуру ботнета входит 49 тысяч устройств, а самое интересное, что состоит он только из серверов.
Сообщается, что ботнет ведёт массированные DDos-атаки на российские сайты, в основном это касается игровой сферы. Атаки стандартны — ведутся по протоколом UDP, TCP и HTTP с эмуляцией браузера. Их скорость доходит до 2 ТБ/с, с чем, по словам специалистов, ещё никто не сталкивался. Важно, что защититься от таких атак смогут только крупные компании с мощными системами фильтрации.
Отмечается, что атаки такой мощности затрагивают не только жертву, но и всю цепочку его провайдеров и могут вызвать проблемы с доступом в Сеть одновременно у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов. Также специалисты подчёркивают, что «центр управления» ботнетом находится в Испании, и его можно купить в Интернете по цене 2500 долларов за 2 дня.