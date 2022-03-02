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Хакеры слили характеристики неанонсированных флагманских видеокарт NVIDIA RTX 40XX

И ей явно будет чем нас удивить
Противостояние NVIDIA и хакерской группировки LAPSU$ продолжается. На этот раз последние раскрыли подробности о лишь готовящейся линейке топовых видеокарт RTX 40XX, известной также под названием Ada Lovelace.
Хакеры слили характеристики неанонсированных флагманских видеокарт NVIDIA RTX 40XX

Сообщается, что топовый GPU AD120 получит 144 потоковых мультипроцессора — на подобное способны лишь 18 432 ядра CUDA. Скорее всего, это будет NVIDIA RTX 4090. Что интересно, у предшественницы видеокарты — RTX 3090 — было лишь 84 потоковых мультипроцессора.

Хакеры слили характеристики неанонсированных флагманских видеокарт NVIDIA RTX 40XX

Именно столько (и 10 752 ядра CUDA), к слову, получит следующая модель в списке — RTX 4080. В то же время RTX 4070 приписывают 60 потоковых мультипроцессора и 7680 ядер CUDA, RTX 4060 — 36 потоковых мультипроцессора и 4608 ядра CUDA, а RTX 4050 — 24 потоковых мультипроцессора вместе с 3072 ядрами CUDA.

Напомним, что анонс новой линейки ожидается лишь осенью — ориентировочно, в сентябре 2022 года.

Источник: Videocardz
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