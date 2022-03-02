Хакеры слили характеристики неанонсированных флагманских видеокарт NVIDIA RTX 40XX

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Хакеры слили характеристики неанонсированных флагманских видеокарт NVIDIA RTX 40XXИ ей явно будет чем нас удивить
Противостояние NVIDIA и хакерской группировки LAPSU$ продолжается. На этот раз последние раскрыли подробности о лишь готовящейся линейке топовых видеокарт RTX 40XX, известной также под названием Ada Lovelace.
Сообщается, что топовый GPU AD120 получит 144 потоковых мультипроцессора — на подобное способны лишь 18 432 ядра CUDA. Скорее всего, это будет NVIDIA RTX 4090. Что интересно, у предшественницы видеокарты — RTX 3090 — было лишь 84 потоковых мультипроцессора.
Именно столько (и 10 752 ядра CUDA), к слову, получит следующая модель в списке — RTX 4080. В то же время RTX 4070 приписывают 60 потоковых мультипроцессора и 7680 ядер CUDA, RTX 4060 — 36 потоковых мультипроцессора и 4608 ядра CUDA, а RTX 4050 — 24 потоковых мультипроцессора вместе с 3072 ядрами CUDA.
Напомним, что анонс новой линейки ожидается лишь осенью — ориентировочно, в сентябре 2022 года.
Источник: Videocardz