Хакеры слили характеристики неанонсированных флагманских видеокарт NVIDIA RTX 40XX

Именно столько (и 10 752 ядра CUDA), к слову, получит следующая модель в списке — RTX 4080. В то же время RTX 4070 приписывают 60 потоковых мультипроцессора и 7680 ядер CUDA, RTX 4060 — 36 потоковых мультипроцессора и 4608 ядра CUDA, а RTX 4050 — 24 потоковых мультипроцессора вместе с 3072 ядрами CUDA.

Напомним, что анонс новой линейки ожидается лишь осенью — ориентировочно, в сентябре 2022 года.