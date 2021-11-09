Хакеры украли личные данные миллионов пользователей известной финансовой компании

По сообщениям, речь идёт об одном киберпреступнике, уже известном правоохранительным органам. Он смог получить доступ к пользовательским данным, благодаря уловкам, с помощью которых ввёл в заблуждение службу поддержки. Преступник украл данные о 5 млн электронных адресов, 2 млн полных имён пользователей и 300 тысяч рас расширенных данных.

По словам представителей Robinhood, номера социального страхования, банковских счетов и дебетовых карт похищены не были. Компания уже обратилась в правоохранительные органы, а также к услугам известного агентства Mandiant, которое и будет заниматься сетевыми поисками хакера. Как отмечается, на сервисе Robinhood открыто 22,4 млн клиентских счетов, на которых находится $95 млрд активов.