Хакеры украли секретные данные Intel и AMD после атаки на производителя материнских плат

Как отмечает источник, атака не затронула ни одну из производственных систем компании, но частично пострадали некоторые внутренние серверы. В настоящее время некоторые страницы официального сайта Gigabyte, включая раздел поддержки, не работают. Но важнее всего тот факт, что в результате атаки хакеры смогли выкрасть документы с не подлежащей разглашению информацией об Intel, AMD и American Megatrends — партнёрах Gigabyte.

Представители компании отказываются комментировать ситуацию. Цель атаки не озвучивается, равно как и сумма выкупа за документы.