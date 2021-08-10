Хакеры украли секретные данные Intel и AMD после атаки на производителя материнских плат

Компьютеры
Сегодня в 02:09
Хакеры украли секретные данные Intel и AMD после атаки на производителя материнских платНи сумма выкупа, ни цели атаки не разглашаются.
Как стало известно, компания Gigabyte, производитель видеокарт и материнских плат, стала жертвой мощной и достаточно успешной кибератаки. Предполагается, что атаковали компанию хакеры из организации RansomEXX, хотя представители Gigabyte не уверены в причастности к атаке этой организации.
Как отмечает источник, атака не затронула ни одну из производственных систем компании, но частично пострадали некоторые внутренние серверы. В настоящее время некоторые страницы официального сайта Gigabyte, включая раздел поддержки, не работают. Но важнее всего тот факт, что в результате атаки хакеры смогли выкрасть документы с не подлежащей разглашению информацией об Intel, AMD и American Megatrends — партнёрах Gigabyte.
Представители компании отказываются комментировать ситуацию. Цель атаки не озвучивается, равно как и сумма выкупа за документы.