Хакеры взломали криптосервисы с помощью многофакторной аутентификации Google

Злоумышленникам удалось буквально выудить у одного из сотрудников Retool данные от его учётной записи вплоть до дополнительного кода от Google Authenticator. Благодаря этому хакеры смогли создавать собественные коды для взлома различных компаний. Таким образом были взломаны 27 крупных криптокомпаний.

Ситуацию усугубила новая функция сервиса, позволяющая синхронизировать коды двухфакторной аутентификации с учётной записью Google. Поэтому хакеры смогли заполучить доступ ко всем кодам 2FA для внутренних сервисов Retool и клиентов платформы.