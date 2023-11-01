Хакеры взломали оператора карт «Мир». Что ждёт пользователей?Похитить конфиденциальные данные не получилось
НСПК: на взломанном сайте не было данных пользователей карт МИР. Пресс-служба Национальной системы платёжных карт (НСПК) сообщила, что хакеры, взломавшие новый сайт оператора карт «Мир» вечером 30 октября, не смогли заполучить данные пользователей.
Хакеры разместили издевательский баннер, что за новый ресурс компания «расплатилась персональными данными клиентов». В НСПК заявили, что на самом деле это невозможно технически: все данные хранятся в другой инфраструктуре, а взломанный сайт создан и поддерживается сторонним подрядчиком. Получить доступ к конфиденциальной, в том числе платёжной информации, через этот сайт невозможно.
Отдельно в пресс-службе НСПК отметили, что все платежи по картам штатно, без каких-либо сбоев, обрабатываются через Систему быстрых платежей (СБП).