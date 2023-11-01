Хакеры взломали оператора карт «Мир». Что ждёт пользователей?

Хакеры разместили издевательский баннер, что за новый ресурс компания «расплатилась персональными данными клиентов». В НСПК заявили, что на самом деле это невозможно технически: все данные хранятся в другой инфраструктуре, а взломанный сайт создан и поддерживается сторонним подрядчиком. Получить доступ к конфиденциальной, в том числе платёжной информации, через этот сайт невозможно.

Отдельно в пресс-службе НСПК отметили, что все платежи по картам штатно, без каких-либо сбоев, обрабатываются через Систему быстрых платежей (СБП).