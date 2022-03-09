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Хакеры взломали сайт Роскомнадзора и ещё нескольких ведомств

Это были хакеры из Anonymous
Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом сайтов государственных ведомств: Минкульта, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Росстата и Минцифры.
Хакеры взломали сайт Роскомнадзора и ещё нескольких ведомств

В результате на взломанных ресурсах появились изображения российского и украинского флагов, военных, танков.

Отмечается, что атака замедлила работу сайта Министерства культуры, а работы по восстановлению всё ещё продолжаются.

Источник: Газета.ru
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