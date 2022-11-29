Хакеры взломали Twitter и бесплатно выложили пользовательские данные 5,4 млн человек

Хакеры взломали Twitter и бесплатно выложили пользовательские данные 5,4 млн человекВсе данные бесплатны
На одном из популярных хакерских форумов в даркнете бесплатной стало база утекших данных пользователей Twitter. Всего в свободном доступе оказались данные 5,4 млн пользователей соцсети.
Фото: Ft.com
Среди слитых оказались идентификаторы Twitter, номера телефонов, адреса электронной почты. Этих данных достаточно для проведения персонализированных фишинговых атак с целью получения учётных данных для входа.
Базу данных 23 ноября обнаружил эксперт по кибербезопасности Чад Лодер. Об этом он написал в своём профиле Twitter, но сразу был заблокирован. Тем не менее его запись заметили многие пользователи и начали говорить о том, что соцсеть скрывает проблемы с безопасностью данных.
Вероятно, это либо не первая утечка, либо данные были украдены ещё в июле: тогда база с данными пользователей Twitter на одном из хакерских форумов продавалась за $30 тысяч, на данный момент вся информация бесплатна.