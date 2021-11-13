Хакеры замаскировали опасный компьютерный вирус под установщик приложений в Windows 10

На такую уловку может попасться много пользователей

Эксперты из компании Sophos столкнулись с попыткой обмана и внедрения в их системы вируса BazarBackdoor, который собирает информацию о заражённой им системе и отправляет её оператору. Вирус запускался из инсталлятора AppInstaller.exe, предназначенного для установки в Windows приложений не из магазина Microsoft.