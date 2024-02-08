Халява кончилась: SSD-накопители начали дорожать

Это изменение вызвано сочетанием факторов спроса и предложения, а также последствиями пандемии. Как следствие, производители NAND сократили объемы производства из-за избытка чипов, в то время как спрос продолжал расти, особенно с учетом требований современных игр к SSD-хранилищам.

Анализ цен на популярные модели SSD различных объемов показывает, что, несмотря на некоторое увеличение стоимости, рост цен не является драматическим.

Например, цена на SK Hynix P41 Platinum 500GB выросла с $66 до $75, а Corsair MP600 Pro LPX 500GB подорожал с $53 до $60. Тем не менее, этот тренд касается не только отдельных моделей, но и всего рынка SSD в целом.

Эксперты рекомендуют потребителям, которым в ближайшее время может понадобиться новый SSD, приобрести его сейчас, пока цены находятся в пределах разумного диапазона.