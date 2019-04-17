Характеристики дешёвой видеокарты NVIDIA на новой архитектуре утекли в сеть

Польский ресурс benchmark.pl поделился подробностями о характеристиках готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650, пока не представленной официально.

NVIDIA GeForce GTX 1650 основана на архитектуре Turing. При этом видеокарта будет выпущена под брендом GeForce GTX, поскольку не поддерживает функций RTX трассировки лучей в реальном времени, не получила ни блоков Ray Tracing, ни тензорных блоков.