Характеристики дешёвой видеокарты NVIDIA на новой архитектуре утекли в сеть

Польский ресурс benchmark.pl поделился подробностями о характеристиках готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650, пока не представленной официально.
NVIDIA GeForce GTX 1650 основана на архитектуре Turing. При этом видеокарта будет выпущена под брендом GeForce GTX, поскольку не поддерживает функций RTX трассировки лучей в реальном времени, не получила ни блоков Ray Tracing, ни тензорных блоков.
Благодаря архитектуре Turing, она окажется быстрее и энергоэффективнее предшественника. Видеокарта базируется на графическом процессоре TU117 с 896 ядрами CUDA, 56 блоками наложения текстур (TMU), 32 блоками рендеринга (ROP), азовой частотой от 1395 МГц до 1560 МГц, 4 ГБ видеопамяти GDDR5 со 128-разрядной шиной. Уровень TDP составляет 75 Вт.