Характеристики и цена неанонсированной видеокарты NVIDIA RTX 5080 утекли в сеть

Это вторая по мощности GPU в линейке RTX 50XX, уступающая лишь RTX 5090. Карта построена на архитектуре Blackwell и будет работать на кастомизированном 5-нм техпроцессе N5B.

RTX 5080 предложит 10 752 ядра CUDA (на 10.5% больше, чем у RTX 4080) и 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 1 ТБ/с. Этот показатель на 43% превышает аналогичный у RTX 4080. Энергопотребление составит до 400 Вт, что выше 320 Вт у RTX 4080.

По производительности карта обещает быть быстрее RTX 4080 и конкурировать с RTX 4090 в рейтрейсинге. NVIDIA ожидает, что GPU обеспечит стабильные 60 FPS в 4K-играх.

Цену RTX 5080 аналитики прогнозируют на уровне $1000, аналогично RTX 4080 SUPER.

Официальный анонс ожидается в январе 2025 года на CES.