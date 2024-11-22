Характеристики видеокарты RTX 5070 Ti стали известны за месяцы до анонса

Новинка получит 8960 CUDA-ядер и 70 потоковых мультипроцессоров, что указывает на использование графического процессора GB203. Внутреннее название модели — PG147 с номером SKU 60, что подтверждает ее родство с RTX 5080 (SKU 45).

Устройство предполагается с энергопотреблением 300 Вт. Это на 50 Вт больше, чем у RTX 5070 и на 100 Вт меньше, чем у RTX 5080. Однако остается неясным, является ли этот показатель максимально допустимой мощностью (TGP) или тепловым пакетом (TDP).

Подробности о тактовых частотах и памяти пока отсутствуют, что может быть связано с продолжающейся доработкой характеристик.

NVIDIA ранее изменяла спецификации перед релизом, как это было с RTX 4080 12GB, переименованной позже в RTX 4070 Ti. Ожидается, что релиз линейки RTX 50XX состоится в январе 2025 года, но точная дата анонса RTX 5070 Ti пока неизвестна.