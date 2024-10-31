Ход гения: в новых Mac mini M4 кнопку включения поместили снизу корпуса

Опубликовано 31 октября 2024, 07:011 мин.
Ход гения: в новых Mac mini M4 кнопку включения поместили снизу корпусаДжони, на кого ты нас оставил?
В новых Mac mini на базе M4 Apple изменила дизайн и расположение кнопки включения, разместив её снизу корпуса.
Теперь, чтобы включить или выключить устройство через физическую кнопку, пользователям придётся приподнимать компьютер.
Это решение вызвало обсуждения, напоминая об аналогичных спорах, связанных с неудобным расположением разъёма для зарядки на Magic Mouse.
Тем не менее, с учётом того, что большинство пользователей редко выключают Mac mini, предпочитая переводить его в спящий режим, такое расположение кнопки вряд ли создаст серьёзные неудобства.
Новая модель также получила три порта Thunderbolt и более тонкий корпус, что увеличило возможности подключения, не изменяя минималистичный дизайн девайса.
Mac mini M4 поступит в продажу 8 ноября по цене от $599. Его уже можно предзаказать.