Ход гения: в новых Mac mini M4 кнопку включения поместили снизу корпуса

Теперь, чтобы включить или выключить устройство через физическую кнопку, пользователям придётся приподнимать компьютер.

Это решение вызвало обсуждения, напоминая об аналогичных спорах, связанных с неудобным расположением разъёма для зарядки на Magic Mouse.

Тем не менее, с учётом того, что большинство пользователей редко выключают Mac mini, предпочитая переводить его в спящий режим, такое расположение кнопки вряд ли создаст серьёзные неудобства.

Новая модель также получила три порта Thunderbolt и более тонкий корпус, что увеличило возможности подключения, не изменяя минималистичный дизайн девайса.

Mac mini M4 поступит в продажу 8 ноября по цене от $599. Его уже можно предзаказать.