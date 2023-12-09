Хотите играть в разрешении QuadHD? Эксперты выбрали лучшие видеокарты 2023 года для этого

В их обзоре освещены графические карты в ценовом диапазоне от €500 до €900, предлагающие оптимальное сочетание производительности, энергоэффективности и цены.

Среди рекомендованных моделей можно найти Radeon RX 7900 XT, RX 7900 GRE, RX 7800 XT и NVIDIA RTX 4070 Ti и RTX 4070.

Эти адаптеры были оценены на основе их способности обрабатывать как классическую растеризацию, так и современную трассировку лучей. Кроме того, учитывались такие факторы, как энергоэффективность и соотношение цены и производительности.

Эксперты подчеркнули, что Radeon RX 7900 GRE, выпущенная в честь Китайского Нового Года, стала особенно привлекательной на рынке за пределами Китая, несмотря на то, что изначально была предназначена только для китайского рынка.

Модель доступна в ограниченном количестве и предлагает высокую производительность по сравнительно доступной цене.