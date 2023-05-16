Хотите купить NVIDIA RTX 3060 Ti как можно дешевле? Пора заказать её из Китая

21:02, 16 мая 2023
1 мин.
Хотите купить NVIDIA RTX 3060 Ti как можно дешевле? Пора заказать её из КитаяСкидки доходят до $100!
Видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ti вовсю готовится к «уходу со сцены», открывая дорогу новинке – RTX 4060 Ti.
Судя по последним данным, модель 3000-й серии уже в шаге от конца своего производственного цикла и последние партии адаптеров скидываются через различные сделки и промо-акции у партнёров NVIDIA.
Сообщается, что в Китае существенно снизились цены на видеокарты RTX 3060 Ti, например, от GALAX. Размер скидки составляет около $100 и уже меньше американской на $40.
Colorful также просит меньшую сумму за модель. Правда в случае этой компании скидка не такая значительная, как у GALAX.
Напомним, что NVIDIA RTX 4060 Ti появится в продаже уже в этом месяце в вариантах с 8 ГБ, а в июле запланирован запуск модели с 16 ГБ.