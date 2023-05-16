Хотите купить NVIDIA RTX 3060 Ti как можно дешевле? Пора заказать её из Китая

Судя по последним данным, модель 3000-й серии уже в шаге от конца своего производственного цикла и последние партии адаптеров скидываются через различные сделки и промо-акции у партнёров NVIDIA.

Сообщается, что в Китае существенно снизились цены на видеокарты RTX 3060 Ti, например, от GALAX. Размер скидки составляет около $100 и уже меньше американской на $40.

Colorful также просит меньшую сумму за модель. Правда в случае этой компании скидка не такая значительная, как у GALAX.

Напомним, что NVIDIA RTX 4060 Ti появится в продаже уже в этом месяце в вариантах с 8 ГБ, а в июле запланирован запуск модели с 16 ГБ.