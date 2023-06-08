Хотите обновить видеокарту? Опубликован рейтинг лучших моделей для покупки в июне

Королевой гейминга и лидером подборки стала NVIDIA RTX 4090, которую эксперты назвали воплощением мощи без компромиссов и идеальным выбором для 4K-гейминга. Единственный недостаток — высокая цена.

Следом идёт Radeon RX 7900 XTX, флагман AMD. Данная модель значительно дешевле, чем RTX 4090, что обуславливает её второе место в рейтинге. Третье место заняла производительная и доступная видеокарта Radeon RX 6600. В то же время, не сильно отстаёт и немного более дорогая Radeon RX 6650 XT, которая занимает четвёртую позицию.

Пятую строчку топа заняла NVIDIA RTX 4070, обладающая превосходной производительностью в 2K, хотя её стоимость сперва ожидалась на более низком уровне. Radeon RX 7900 XT, с её невероятной производительностью по относительно низкой цене, занимает шестую позицию, а седьмую — RTX 4070 Ti.

Radeon RX 6700 XT, подходящая для 2K и не требующая неподъёмных затрат, занимает восьмую позицию, а RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти и адекватной ценой — девятую.

Замыкает десятку лидеров Radeon RX 6800 XT с 16 ГБ памяти и возможностью наслаждаться самыми современными играми в 4K-разрешении.