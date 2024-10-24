Kingston продает более 30% всех SSD на планете

По данным аналитиков TrendForce, пять крупнейших производителей контролируют 72% рынка, что свидетельствует о концентрации рынка в руках нескольких ключевых игроков.

В отчёте говорится, что доля крупнейших производителей SSD выросла с 59% в 2022 году до 72% в 2023-м, что подчёркивает растущее доминирование этих компаний.

Всего в прошлом году было поставлено 180 млн SSD, что на 3.7% больше по сравнению с годом ранее. Лидером рынка стала Kingston с долей в 34%, что связано с развитой сетью продаж и надёжной поддержкой пользователей.