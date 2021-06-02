Уже совсем скоро на рынке должны появиться первые модули памяти FURY. Они будут выполнены по стандартам DDR4 и DDR3, говорится на сайте. В четвёртом квартале 2021 года ожидается появление DDR5-памяти.

Сообщается, что на первом этапе под брендом Kingston FURY появится три продукта: FURY Renegade (модули памяти DDR4 с частотой до 5333 МГц), FURY Beast (модули памяти DDR3 и DDR4 с частотой до 3733 МГц) и FURY Impact (модули памяти DDR3 и DDR4 с частотой до 3200 МГц).

Что интересно, несмотря на возможность Kingston использовать марку HyperX, отошедшую HP, для SSD и памяти, компания всё же решила не создавать путанницу и выделить под это дело новый бренд.