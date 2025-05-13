Kingston выпустила первый «домашний» SSD с PCIe 5.0 со скоростью до 14 800 МБ/с

Новинка рассчитана на геймеров и профессионалов, которым важна максимальная скорость передачи данных. Она поддерживает скорости чтения до 14 800 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с, что делает ее одним из самых быстрых твердотельных накопителей на рынке.

Kingston FURY Renegade G5 доступен в трех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Используется контроллер Silicon Motion SM2508, изготовленный по 6-нм техпроцессу, что обеспечивает высокую энергоэффективность и низкое тепловыделение. Накопитель также оснащен 3D TLC NAND-памятью и кэшем на DDR4 для стабильной работы под высокой нагрузкой.

Для энтузиастов предусмотрена поддержка Microsoft DirectStorage, что позволяет минимизировать задержки при загрузке данных в играх.

Накопитель выполнен в компактном форм-факторе M.2 2280 и совместим с материнскими платами предыдущих поколений, поддерживающими PCIe 3.0 и 4.0.

Kingston предлагает пятилетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку, подчеркивая надежность своего нового решения.