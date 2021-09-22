Киргизские спецслужбы закрыли 500 нелегальных майнинговых ферм для защиты электросетей от перегрузки

По данным портала Tomshardware, киргизские силовики выявили более 500 майнинговых ферм, незаконно подключённых к электросетям. Какие устройства использовались криптодобытчиками, ASIC или ПК с видеокартами, какого размера были фермы, не уточняется.

По словам представителей МВД Кыргызстана, майнинговые фермы приводят к дефициту вырабатываемой электроэнергии, так как один комплект оборудования потребляет около 1500-3000 киловатт в час. Поэтому они оказывают порой чрезмерную, критическую нагрузку на энергосистему страны, что необходимо пресекать.