Киргизские спецслужбы закрыли 500 нелегальных майнинговых ферм для защиты электросетей от перегрузки

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Киргизские спецслужбы закрыли 500 нелегальных майнинговых ферм для защиты электросетей от перегрузкиИначе начались бы аварии
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана отключил 500 криптовалютных майнинговых ферм. По словам представителей ведомства, такое их количество представляет угрозу для электросетей.
По данным портала Tomshardware, киргизские силовики выявили более 500 майнинговых ферм, незаконно подключённых к электросетям. Какие устройства использовались криптодобытчиками, ASIC или ПК с видеокартами, какого размера были фермы, не уточняется.
По словам представителей МВД Кыргызстана, майнинговые фермы приводят к дефициту вырабатываемой электроэнергии, так как один комплект оборудования потребляет около 1500-3000 киловатт в час. Поэтому они оказывают порой чрезмерную, критическую нагрузку на энергосистему страны, что необходимо пресекать.