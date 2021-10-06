Китай не сможет обновиться на Windows 11 из-за государственного запрета шифровать файлы на компьютере

Как сообщает издание South China Morning Post, все трудности вызваны именно с китайской стороны. В стране с 1999 года введён государственный запрет на использование процессоров иностранного производства, поддерживающих криптографическое шифрование файлов TPM. Как отмечается, без этой функции не получится установить Windows 11 или обновиться до неё.

Как предполагает источник, скорее всего, Microsoft сделает исключение для китайских пользователей, но когда это произойдёт, неизвестно.