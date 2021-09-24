Китай обвалил стоимость Bitcoin

Как пишет источник со ссылкой на заявление НБК, цены на криптовалюты обрушились в течение часа, особенно это понижение коснулось Bitcoin. Поскольку в Китае теперь запрещены операции с любыми из существующих криптовалют, подешевели и другие цифровые продукты. За биткоином вниз полетел и альткоин: цены на Ethereum упали на 7%, Binance Coin и Cardano подешевели на 6%.

НБК объяснил своё решение о запрете любых криптовалют в стране спекуляциями в этой сфере и необходимостью поддержания финансового порядка, а также опасностью для собственности граждан.