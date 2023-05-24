Китай ответил на санкции США отказом покупать продукцию их компании. Там обиделись

Такое решение — реакция американцев на отказ Управления по вопросам киберпространства КНР в сертификации американской полупроводниковой компании Micron ввиду непрохождения проверки кибербезопасности. В связи с этим китайским операторам критической информационной инфраструктуры запрещено покупать продукцию Micron.

«Соединённые Штаты должны ясно дать понять КНР, что они не потерпят экономического принуждения в отношении своих компаний или своих союзников. Министерство торговли должно немедленно добавить ChangXin Memory Technologies в список организаций и гарантировать, что ни одна технология из США, независимо от спецификаций, не попадёт к CXMT, YMTC, другим фирмам КНР, работающим в этой отрасли», — эмоционально заявил Галлахер.