Китай ответил на санкции США отказом покупать продукцию их компании. Там обиделись

Китай ответил на санкции США отказом покупать продукцию их компании. Там обиделисьПротив китайского производителя полупроводников ввели санкции
Председатель спецкомитета Палаты представителей США по Китаю Майк Галлахер заявил, что Минторг США должен в ближайшее время внести китайскую компанию ChangXin Memory Technologies (CXMT), производителя интегрированных полупроводников, в перечень подпадающих под блокирующие санкции.
Такое решение — реакция американцев на отказ Управления по вопросам киберпространства КНР в сертификации американской полупроводниковой компании Micron ввиду непрохождения проверки кибербезопасности. В связи с этим китайским операторам критической информационной инфраструктуры запрещено покупать продукцию Micron.
«Соединённые Штаты должны ясно дать понять КНР, что они не потерпят экономического принуждения в отношении своих компаний или своих союзников. Министерство торговли должно немедленно добавить ChangXin Memory Technologies в список организаций и гарантировать, что ни одна технология из США, независимо от спецификаций, не попадёт к CXMT, YMTC, другим фирмам КНР, работающим в этой отрасли», — эмоционально заявил Галлахер.