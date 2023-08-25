Китай почти на четверть сократил импорт оборудования для производства чипов

Но сокращение импорта такого оборудования обошлось дороже. Так, общая стоимость ввезённого в КНР оборудования в июле составила $3,25 млрд — на 42,8% больше, чем в июле 2022.

За период январь-июль 2023 года импорт оборудования для производства полупроводников составил 30669 единиц, в деньгах — $15,5 млрд.