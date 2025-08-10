Китай потребовал объяснений от Nvidia из-за бреши в безопасности ускорителей GPU H20

Китайские власти в лице Государственной канцелярии интернет-информации КНР, как сообщает портал Techradar, беспокоятся, что США могут заставить американских (и не только) поставщиков устанавливать системы, которые будут отслеживать, где находятся эти чипы. В США готовятся требования, по которым вендоры должны будут обеспечивать определение геолокации GPU для борьбы с обходом санкций. Китай считает, что это может угрожать безопасности данных и приватности людей.

Несмотря на это, чипы H20 всё равно популярны в Китае. Nvidia даже заказала у другой компании порядка 300 000 таких чипов. Это говорит о том, что эти устройства всё ещё нужны китайским разработчикам, учёным и студентам.

В ответ на требования Китая Nvidia заявила, что в их чипах нет никаких «запасных выходов, лазеек». Они просят политиков и экспертов не говорить об этом и не создавать общественный прецедент, потому что если такие уязвимости будут, это может помочь хакерам, в том числе испортить репутацию американских технологий.