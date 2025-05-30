Компьютеры
Опубликовано 30 мая 2025, 20:17
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Китай представила G100 — видеокарту, которую сравнивают по мощности с RTX 4060

Релиз состоится чуть позже
Китайский стартап Lisuan Technology официально подтвердил успешный запуск своей первой видеокарты G100. Ее уже называет «сопоставимой с NVIDIA RTX 4060».
Китай представила G100 — видеокарту, которую сравнивают по мощности с RTX 4060
© Tom's Hardware

Это первая китайская графическая карта на 6-нм техпроцессе, разработанная с нуля на архитектуре TrueGPU. Сама компания была основана в 2021 году ветеранами Кремниевой долины и получила поддержку в $27,7 млн от Dongxin Semiconductor после финансовых трудностей.

Производством кристаллов, вероятно, занимается китайская SMIC — доступ к мощностям TSMC и Samsung ограничен санкциями США.

О характеристиках G100 известно немного: предполагается, что у неё собственная архитектура, поддержка DirectX 12, Vulkan 1.3 и низкое энергопотребление. По слухам, производительность должна приблизиться к RTX 4060, хотя пока эти заявления вызывают скепсис.

Первые чипы уже прошли проверку, и Lisuan перешла к тестированию драйверов и программной оптимизации. Массовый запуск ожидается не ранее 2026 года, но небольшие партии могут появиться уже в III квартале года текущего.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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