Китай создаст собственную архитектуру процессоров. И поделится ею с Россией

Судя по всему, всё это вызвало определённые вопросы в головах как местных предпринимателей, так и представителей власти. По итогу было решено заняться разработкой новой процессорной архитектуры RISC-X.

На данный момент уже известно, что новинка будет проектироваться на базе существующей архитектуры RISC-V. При этом это будет вполне самостоятельный продукт, по которому будет невозможно ударить внешними санкциями.

Сообщается, что архитектура будет предоставлена странам-партнёрам инициативы «Один пояс и один путь». В неё, помимо всего прочего, также входит и Россия

Напомним, что «Один пояс и один путь» — это экономическая инициатива Китая. В рамках неё страна намерена создать новый Шёлковый путь. Он, в свою очередь, должен будет объединить 134 страны на всех континентах. Единственное, в него не войдут страны Северной Америки и Австралии.