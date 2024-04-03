Китай ждут сложности при ввозе даже «урезанной» NVIDIA RTX 4090D из-за новых санкций США

Согласно информации Reuters, с 4 апреля 2024 года американские компании не смогут экспортировать в Китай компоненты с производительностью выше 70 TFLOPS.

Это ограничение затронет как специализированный ускоритель NVIDIA H20 (74 TFLOPS), так и упрощенную геймерскую видеокарту RTX 4090D (73.5 TFLOPS), которую компания создала, чтобы обойти предыдущие санкции.

Новые правила, опубликованные 29 марта на сайте Министерства торговли США, ставят под угрозу доступность передовых решений в области высокопроизводительных процессоров и ИИ для китайских компаний.

Ограничения могут иметь далеко идущие последствия: