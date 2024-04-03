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Компьютеры
Опубликовано 03 апреля 2024, 05:48
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Китай ждут сложности при ввозе даже «урезанной» NVIDIA RTX 4090D из-за новых санкций США

Соединенные Штаты никак не успокоятся
Новые ограничения США на экспорт полупроводниковой продукции в Китай могут серьезно осложнить поставки даже «урезанной» версии видеокарты NVIDIA RTX 4090D.
Китай ждут сложности при ввозе даже «урезанной» NVIDIA RTX 4090D из-за новых санкций США
© Ferra.ru

Согласно информации Reuters, с 4 апреля 2024 года американские компании не смогут экспортировать в Китай компоненты с производительностью выше 70 TFLOPS.

Это ограничение затронет как специализированный ускоритель NVIDIA H20 (74 TFLOPS), так и упрощенную геймерскую видеокарту RTX 4090D (73.5 TFLOPS), которую компания создала, чтобы обойти предыдущие санкции.

Новые правила, опубликованные 29 марта на сайте Министерства торговли США, ставят под угрозу доступность передовых решений в области высокопроизводительных процессоров и ИИ для китайских компаний.

Ограничения могут иметь далеко идущие последствия:

  • Китайские геймеры, энтузиасты и исследователи могут столкнуться с дефицитом высокопроизводительных видеокарт.
  • Развитие ИИ и других передовых технологий в Китае может быть замедлено.
  • Местные компании могут быть вынуждены искать альтернативные решения у других производителей, что может привести к росту цен и снижению конкурентоспособности.
Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#Китай
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#санкции