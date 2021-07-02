Китайцы обвалили цены на видеокарты, избавляясь от топовых NVIDIA RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT

В их числе оказались и китайские «добытчики». Они даже умудрились обвалить цены на видеокарты, избавляясь от флагманских NVIDIA RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT, пишет MyDrivers. Если на пике видеоадаптеры закупались дороже положенного в несколько лет, то сейчас майнеры продают их себе в убыток.

Так, ещё несколько месяцев назад тот же RTX 3090 в Китае покупали примерно за 3,1 тыс долларов (227 тыс рублей), то сейчас за эту же видеокарту просят 2,3 тыс долларов (168 тыс рублей), а порой и все 1,85 тыс долларов (135 тыс рублей). Похожая картина и с топовым решением от AMD — Radeon RX 6900 XT.