Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD
KaiXian KX-6780A оснащен восемью ядрами LuJiaZui, которые были разработаны внутри самой компании Zhaoxin. Они имеют поддержку инструкций SSE 4.2 и AVX, а также технологии виртуализации и шифрования. На данный момент нет точной информации о частоте работы процессора, но если верить опубликованным скриншотам, то она составляет 2,7 ГГц. В основу KaiXian KX-6780A лег 16-нм технологический процесс. Также процессор имеет встроенный графический чип с поддержкой DirectX 11.1.
Напомним, что линейка KaiXian KX-6000 была представлена еще в 2018 году, причем уже тогда производитель заявлял, что она сопоставима с четырехъядерными Intel Core i5 седьмого поколения. Учитывая, что KX-U6780A и KX-U6880A — это более новые решения, вполне вероятно, что и производительность их может оказаться куда выше, чем у представленных в 2018 году решений.