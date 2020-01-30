Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

Напомним, что линейка KaiXian KX-6000 была представлена еще в 2018 году, причем уже тогда производитель заявлял, что она сопоставима с четырехъядерными Intel Core i5 седьмого поколения. Учитывая, что KX-U6780A и KX-U6880A — это более новые решения, вполне вероятно, что и производительность их может оказаться куда выше, чем у представленных в 2018 году решений.