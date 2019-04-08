Китайцы рассекретили новые мощные процессоры Intel для ноутбуков

Один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал подробности о шести готовящихся к выпуску процессорах Intel Core H девятого поколения для ноутбуков.

Компания кратко анонсировала их в середине марта и пообещала выпустить во втором квартале 2019 года, но характеристики пока не огласила. Полноценная презентация мобильных Intel Core H девятого поколения ожидается 21 апреля.

Как стало известно теперь, все шесть процессоров получат поддержку технологии многопоточности Hyper-Threading, TDP на уровне 45 Вт, от четырёх до восьми ядер. У флагманского процессора Core i9-9980HK также предусмотрен разблокированный множитель.

Все утёкшие характеристики: