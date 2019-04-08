Китайцы рассекретили новые мощные процессоры Intel для ноутбуков

Один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал подробности о шести готовящихся к выпуску процессорах Intel Core H девятого поколения для ноутбуков.
Компания кратко анонсировала их в середине марта и пообещала выпустить во втором квартале 2019 года, но характеристики пока не огласила. Полноценная презентация мобильных Intel Core H девятого поколения ожидается 21 апреля.
Как стало известно теперь, все шесть процессоров получат поддержку технологии многопоточности Hyper-Threading, TDP на уровне 45 Вт, от четырёх до восьми ядер. У флагманского процессора Core i9-9980HK также предусмотрен разблокированный множитель.
Все утёкшие характеристики:
- Core i5-9300H: 4 ядра, 8 потоков, 2,5 ГГц базовая частота, 4/4,1 ГГц разогнанная частота в многоядерном и одноядерном режиме, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, частота GPU 350-1050 МГц, TDP 45 Вт
- Core i5-9400H: 4 ядра, 8 потоков, 2,5 ГГц базовая частота, 4,1/4,5 ГГц разогнанная частота в многоядерном и одноядерном режиме, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, частота GPU 350-1100 МГц, TDP 45 Вт
- Core i7-9750H: 6 ядер, 12 потоков, 2,6 ГГц базовая частота, 4/4,5 ГГц разогнанная частота в многоядерном и одноядерном режиме, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, частота GPU 350-1150 МГц, TDP 45 Вт
- Core i7-9850H: 6 ядер, 12 потоков, 2,6 ГГц базовая частота, 4,1/4,6 ГГц разогнанная частота в многоядерном и одноядерном режиме, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, частота GPU 350-1150 МГц, TDP 45 Вт
- Core i9-9980H: 8 ядер, 16 потоков, 2,3 ГГц базовая частота, 4,1/4,8 ГГц разогнанная частота в многоядерном и одноядерном режиме, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, частота GPU 350-1200 МГц, TDP 45 Вт
- Core i9-9980HK: 8 ядер, 16 потоков, 2,4 ГГц базовая частота, 4,2/5 ГГц разогнанная частота в многоядерном и одноядерном режиме, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, частота GPU 350-1250 МГц, TDP 45 Вт