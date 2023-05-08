Китайцы тайно скопировали и начали выпускать под новым именем процессор Intel 2021 года

На пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, компания представила новый чип PowerStar P3. Согласно официальным данным, базовая частота P3 составляет 3,7 ГГц, однако дополнительных подробностей пока не сообщается.

Эксперты уже отметили, что новинка удивительно схожа с Intel Core i3-10105 по внешнему виду, названию (P3-01105 против i3-10105) и даже базовой частоте.