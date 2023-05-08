Китайцы тайно скопировали и начали выпускать под новым именем процессор Intel 2021 года

Китайцы тайно скопировали и начали выпускать под новым именем процессор Intel 2021 годаНо нас и прочих экспертов так просто не обхитришь
Китайская компания PowerLeader объявила о своём дебюте на рынке процессоров для настольных компьютеров.
На пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, компания представила новый чип PowerStar P3. Согласно официальным данным, базовая частота P3 составляет 3,7 ГГц, однако дополнительных подробностей пока не сообщается.
Эксперты уже отметили, что новинка удивительно схожа с Intel Core i3-10105 по внешнему виду, названию (P3-01105 против i3-10105) и даже базовой частоте.
Всё это вызывает у экспертного сообщества вопросы о том, является ли P3 действительно новым продуктом или же это просто перебрендированный процессор Intel Core.
Стоит также отметить, что на мероприятии был продемонстрирован первый компактный компьютер PowerLeader под названием PT620P, как раз оснащённый процессором P3 и поддерживающий операционную систему Windows.