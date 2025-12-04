Китайская GPU Lisuan 7G106 станет первой с поддержкой Windows on ARM, обогнав AMD и NVIDIA

Это указывает на наличие ARM-совместимых драйверов и реальную поддержку WoA — то, чего до сих пор нет у решений AMD и NVIDIA.

Lisuan 7G106 — это 6-нм видеокарта с 12 ГБ GDDR6, 192-битной шиной, PCIe 4.0 x16, 96 ROP, 192 TMU и TDP 225 Вт (один 8-pin). Производство ведётся на базе TSMC N6, но по мере исчерпания складских запасов, компания ожидаемо перейдёт на SMIC 6 нм.

Утверждается, что по уровню производительности 7G106 может приблизиться к видеокартам NVIDIA моделей XX60. Но ключевой ставкой Lisuan стала не абсолютная мощность, а полная совместимость ПК на базе ARM с современными Windows-играми и DirectX 12.

Массовое производство уже запущено. Релиз ожидается в ближайшие недели или в начале 2026 года.