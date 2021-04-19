Китайская компания создала собственную процессорную архитектуру для конкуренции с ARM и Intel

Сейчас же к борьбе присоединился третий игрок — китайская компания Loongson Technology. Она решила пойти своим путём и разработать отдельную архитектуру, названную LoongArch, пишет CNX Software. По словам представителей компании, её разработка была изучена специалистам, которые не нашли в ней ничего общего с уже имеющимися решениями: ALPHA, ARM, MIPS, POWER, RISC-V или х86.

При этом также заявляется, что на базе новой архитектуры уже был создан первые процессоры — 12-нм Loongson 3A5000 и 3C5000. Первый может «похвастаться» 4 ядрами и частотой 2,5 ГГц. Эта модель ориентирована на обычных домашние компьютеры. Второй вариант получил уже 16 ядер, но, в свою очередь, это серверный процессор.