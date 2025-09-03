Китайские цены на видеокарту Radeon RX 9070 GRE рухнули на $100 из-за слабого спроса

Изначально её цена составляла 4199 юаней (около $590), а некоторые премиальные версии доходили до 4500 юаней ($630). Теперь же карты можно найти за 3600 юаней ($505), а топовые модели — примерно за 3800 юаней ($533).

Главная причина падения стоимости — низкий спрос на фоне жёсткой конкуренции. Рынок всколыхнул выход серии NVIDIA RTX 5060 Ti, что заставило AMD быстрее скорректировать ценовую политику.

RX 9070 GRE пока остаётся эксклюзивом для китайского рынка и признаков её выхода за пределы региона нет. Однако в ближайшее время ожидается версия с 16 ГБ памяти, которая может выйти уже в этом месяце. Параллельно Intel готовится представить свою Arc B770.