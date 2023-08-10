Китайские компании закупились ускорителями NVIDIA на $5 млрд, испугавшись возможных санкций США

Они заключили контракты на закупку ускорителей от NVIDIA на общую сумму в $5 млрд. Этот шаг стал реакцией на растущие напряжения между США и Китаем в сфере технологий.

Существует опасение, что американская сторона может ввести ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, что сделает невозможным для китайских компаний приобретение необходимого оборудования.

Ускорители NVIDIA широко используются в области искусственного интеллекта, обработке больших данных и других высокотехнологичных сферах. Для китайских компаний, таких как Alibaba, Tencent и Baidu, эти ускорители являются ключевым элементом их инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что такой масштабный заказ может вызвать дефицит ускорителей на рынке, что, в свою очередь, может повлиять на стоимость продукции NVIDIA и усложнить доступ к технологиям для других компаний.