Китайские умельцы придумали гибрид настольной и мобильной видеокарт GeForce RTX 3050

В настоящей настольной версии GeForce RTX 3050 насчитывается 2560 ядер CUDA, устройство оснащено графическим процессором GA106-150 и 8 ГБ памяти GDDR6. В мобильной версии 2048 ядер CUDA, графический процессор GA107 и 4 ГБ памяти. У настольной версии теплопакет версии равен 130 Вт, мобильная версия предполагает конфигурацию в диапазоне от 35 до 80 Вт.

Китайские умельцы представили гибрид, совмещающий характеристики настольной и мобильной версий. Видеокарта оснащена 2048 ядрами CUDA, что говорит об использовании мобильного чипа GA107, при этом графический адаптер получил 8 ГБ видеопамяти, как у настольного устройства. TDP составляет 65 Вт, что избавляет эту «модель» от разъёма питания.

Цена этого изделия — 1999 юаней, около $280.