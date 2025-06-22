Китайские версии видеокарт RTX 5090D тоже пострадали от плавления кабелей

На китайском форуме Baidu Tieba были опубликованы два случая возгорания 16-контактных разъёмов в компьютерах с видеокартами GeForce RTX 5090D — версия для Китая. Первый случай произошёл у владельца карты Gigabyte Aorus Master ICE, который приобрел устройство два месяца назад и использовал блок питания Segotep KL-1250G 1250W ATX 3.0. Второй инцидент зафиксирован у пользователя с видеокартой от Gainward, работавшей с блоком питания Asus Rog Loki.

Оба случая отмечены повреждениями как на видеокарте, так и на блоке питания, несмотря на использование соответствующих кабелей и стандартных подключений.

Участники форума поспорили о причинах первого инцидента, связывая его с блоком питания Segotep KL-1250G; это китайский, не самый известный производитель. Однако во втором случае, с использованием блока Asus ROG Loki, ситуация боле ясная, так как эти устройства известны надёжностью.

Расплавление разъёмов на видеокартах Nvidia серий GeForce RTX 40 и RTX 50 вызывает множество теорий, включая отсутствие датчиков нагрузки и балансировки в новых моделях Ada Lovelace и Blackwell по сравнению со старыми Generation RTX 30. Отмечается, что GeForce RTX 3090 Ti не подвержена таким инцидентам как раз из-за наличия балансировки нагрузки, отсутствующей в RTX 4090.