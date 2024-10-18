Китайские видеокарты Moore Threads научились запускать на 500 игр больше благодаря появившейся поддержке DirectX 12

Обновление добавило поддержку 500 популярных тайтлов для видеокарт MTT S80 и MTT S70, включая такие известные игры, как Elden Ring и Death Stranding. Однако драйвер находится в стадии бета-тестирования и может потребовать дальнейших улучшений.

Пользователи уже начали тестировать новые возможности. Так, в бенчмарке 3DMark Time Spy видеокарта MTT S80 набрала 3452 балла, что сопоставимо с результатами интегрированной графики Radeon 890M.

В 3DMark Steel Nomad карта продемонстрировала 874 балла, опередив тот же Radeon 890M на 52%.

Однако, пока что видеокарты Moore Threads не поддерживают ключевые функции DirectX 12 Ultimate, такие как Mesh Shading, Variable Rate Shading и Sampler Feedback.