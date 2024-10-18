Китайские видеокарты Moore Threads научились запускать на 500 игр больше благодаря появившейся поддержке DirectX 12

Опубликовано 18 октября 2024, 08:061 мин.
Китайские видеокарты Moore Threads научились запускать на 500 игр больше благодаря появившейся поддержке DirectX 12И это без преувеличения прорыв!
Компания Moore Threads выпустила первый графический драйвер для своих видеокарт с поддержкой DirectX 12, что значительно расширило возможности их использования в играх.
Обновление добавило поддержку 500 популярных тайтлов для видеокарт MTT S80 и MTT S70, включая такие известные игры, как Elden Ring и Death Stranding. Однако драйвер находится в стадии бета-тестирования и может потребовать дальнейших улучшений.
Пользователи уже начали тестировать новые возможности. Так, в бенчмарке 3DMark Time Spy видеокарта MTT S80 набрала 3452 балла, что сопоставимо с результатами интегрированной графики Radeon 890M.
В 3DMark Steel Nomad карта продемонстрировала 874 балла, опередив тот же Radeon 890M на 52%.
Однако, пока что видеокарты Moore Threads не поддерживают ключевые функции DirectX 12 Ultimate, такие как Mesh Shading, Variable Rate Shading и Sampler Feedback.