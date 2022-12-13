Китайский аналог процессоров Intel и AMD запретили завозить в Россию

Китайский аналог процессоров Intel и AMD запретили завозить в РоссиюИ дело даже не в США
После того, как Intel и AMD заморозили свою деятельность в России, чипы китайской Loongson рассматривались в качестве главной альтернативы. Но, как стало известно, их ввоз также запретили.
Фото: Tom's Hardware
Причём в данной ситуации решение было принято исключительно китайскими властями. Они наложили запрет на экспорт чипов производителя Loongson не только в Россию, но и в другие страны.
Источники Коммерсанта в Минцифры сообщили, что хоть российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, ряд производителей всё же тестировали чипы Loongson. Они и рассчитывали на замену процессоров Intel китайскими аналогами в случае с проблемами у параллельно импорта.
Сообщается, что запрет поставок чипов Loongson за пределы Китая связан с их использованием в китайском военно-промышленном комплексе.