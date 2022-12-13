Китайский аналог процессоров Intel и AMD запретили завозить в Россию

Причём в данной ситуации решение было принято исключительно китайскими властями. Они наложили запрет на экспорт чипов производителя Loongson не только в Россию, но и в другие страны.

Источники Коммерсанта в Минцифры сообщили, что хоть российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, ряд производителей всё же тестировали чипы Loongson. Они и рассчитывали на замену процессоров Intel китайскими аналогами в случае с проблемами у параллельно импорта.

Сообщается, что запрет поставок чипов Loongson за пределы Китая связан с их использованием в китайском военно-промышленном комплексе.