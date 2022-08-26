«Китайский Google» создал свой первый квантовый компьютер

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«Китайский Google» создал свой первый квантовый компьютерКоторый, правда, пока что уступает по производительности многим аналогам
Компания Baidu, известная в первую очередь за счёт своего поисковика, накануне представила свой первый квантовый компьютер.
Называется новинка — Qianshi, а в её основу лёг 10-кубитовый процессор. При этом представители IT-гиганта заявили о готовности сделать своё изобретение доступным для сторонних пользователей.
Что интересно, чип на 10 кубитов — не рекорд для Baidu. Китайская корпорация также разработала квантовый чип на 36 кубитов. Правда, стоит отметить, что на сегодняшний день это сложно назвать рекордным показателем — уже существуют системы с большим числом кубитов.
Напомним, что ранее представители Alphabet Inc, которое в том числе принадлежит Google, пообещали разработать собственный квантовый компьютер с 1 млн кубитов. Причём достигнуть этой цели планируется уже к 2020-х годов.