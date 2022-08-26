«Китайский Google» создал свой первый квантовый компьютер

Называется новинка — Qianshi, а в её основу лёг 10-кубитовый процессор. При этом представители IT-гиганта заявили о готовности сделать своё изобретение доступным для сторонних пользователей.

Что интересно, чип на 10 кубитов — не рекорд для Baidu. Китайская корпорация также разработала квантовый чип на 36 кубитов. Правда, стоит отметить, что на сегодняшний день это сложно назвать рекордным показателем — уже существуют системы с большим числом кубитов.

Напомним, что ранее представители Alphabet Inc, которое в том числе принадлежит Google, пообещали разработать собственный квантовый компьютер с 1 млн кубитов. Причём достигнуть этой цели планируется уже к 2020-х годов.