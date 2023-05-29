Когда 144 — мало: представлен 27-дюймовый монитор с частотой обновления 500 Гц

Новинка получила очень высокую частоту обновления, которая к тому же является переменной— минимальный уровень составляет 40 Гц.

Монитор получил 27-дюймовый дисплей с высокой плотностью пикселей. Он также использует технологию HIS (High Interfinger Switching) для широких углов обзора и обеспечивает контрастность 1500:1. Время отклика GTG составляет 1 мс. Имеется и 100% охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB.

Отметим, что на данный момент мониторы с такой высокой частотой обновления и разрешением QHD встречаются на рынке достаточно редко.

К сожалению, пока что нет информации о сроках релиза и стоимости нового монитора HKC.