Когда 144 — мало: представлен 27-дюймовый монитор с частотой обновления 500 Гц

08:59, 29 мая 2023
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Когда 144 — мало: представлен 27-дюймовый монитор с частотой обновления 500 ГцИ разрешением QuadHD
Компания HKC анонсировала свой первый монитор с QHD-разрешением и частотой обновления 500 Гц.
Новинка получила очень высокую частоту обновления, которая к тому же является переменной— минимальный уровень составляет 40 Гц.
Монитор получил 27-дюймовый дисплей с высокой плотностью пикселей. Он также использует технологию HIS (High Interfinger Switching) для широких углов обзора и обеспечивает контрастность 1500:1. Время отклика GTG составляет 1 мс. Имеется и 100% охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB.
Отметим, что на данный момент мониторы с такой высокой частотой обновления и разрешением QHD встречаются на рынке достаточно редко.
К сожалению, пока что нет информации о сроках релиза и стоимости нового монитора HKC.