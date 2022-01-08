Когда флагманская видеокарта RTX 3080 получит версию с увеличенной до 12 ГБ памятью

Теперь же инсайдеры поспешили сообщить, что компания и вправду готовится представить новую модификацию своего популярного видеоадаптера. Просто случится это чуть позднее — 11 января. На данный момент нет какой-либо информации хотя бы об ориентировочных сроках старта продаж и цене.

Ожидается, что RTX 3080 12 ГБ от NVIDIA получит обновлённый графический процессор с 8960 ядрами CUDA, 280 тензорными ядрами и 70 ядрами Ray Tracing. Увеличиться должна и разрядность шины новинки — до 384 бита.

Отметим, что нечто подобное уже случалось у NVIDIA. Так, компания не показала 17 декабря RTX 3070 Ti 16 ГБ, хотя изначально планировала.