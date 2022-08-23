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Когда и где в России начнут выпускать собственные материнские платы

Несколько месяцев назад Россия столкнулась с определёнными проблемами с компьютерными комплектующими. В большинстве из них виновна TSMC, отказавшаяся сотрудничать с отечественными компаниями.
Когда и где в России начнут выпускать собственные материнские платы

Теперь же стало известно, что в ближайшее время проблема будет решена достаточно радикальным методом. Уже в 2023 году в Татарстане может открыться завод по производству материнских плат.

Сообщается, что в качестве дома для нового предприятия выступит территория особой экономической зоны «Иннополис».

Идет вопрос по проектированию этого завода компанией ICL. Планы такие имеются. Работа по производству и проектированию непосредственно самого завода и его начинки уже началась. Давайте по открытию ориентироваться на 2023-2024 годы, может, даже раньше, на 2023 год, скорее всего.

Айрат Хайруллин
Глава Минцифры Татарстана

Глава Минцифры Татарстана также отметил, что на данном этапе завод сможет производить по 300 тыс материнских плат в год. При этом прирост объёмов составит до 1 млн изделий в год.

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