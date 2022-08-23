Когда и где в России начнут выпускать собственные материнские платы

Теперь же стало известно, что в ближайшее время проблема будет решена достаточно радикальным методом. Уже в 2023 году в Татарстане может открыться завод по производству материнских плат.

Сообщается, что в качестве дома для нового предприятия выступит территория особой экономической зоны «Иннополис».