Когда и где в России начнут выпускать собственные материнские платы
Теперь же стало известно, что в ближайшее время проблема будет решена достаточно радикальным методом. Уже в 2023 году в Татарстане может открыться завод по производству материнских плат.
Сообщается, что в качестве дома для нового предприятия выступит территория особой экономической зоны «Иннополис».
Идет вопрос по проектированию этого завода компанией ICL. Планы такие имеются. Работа по производству и проектированию непосредственно самого завода и его начинки уже началась. Давайте по открытию ориентироваться на 2023-2024 годы, может, даже раньше, на 2023 год, скорее всего.
Глава Минцифры Татарстана также отметил, что на данном этапе завод сможет производить по 300 тыс материнских плат в год. При этом прирост объёмов составит до 1 млн изделий в год.