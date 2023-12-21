Когда NVIDIA анонсирует флагманскую линейку видеокарт RTX 50XX

Согласно его источникам, компания может полностью подготовиться к старту продаж новой линейки уже в IV квартале 2024 года.

Однако такой ранний запуск возможен только при неблагоприятной рыночной ситуации, если AMD выпустит карты линейки RDNA 4 к праздничному сезону и они начнут превосходить по продажам текущие адаптеры поколения Ada Lovelace.

Более реалистичный сценарий предполагает официальный анонс линейки RTX 50XX в рамках выставки CES 2025, с последующим выпуском в I квартале 2025 года.

Инсайдер также отмечает, что от новых карт не стоит ожидать такого же прироста производительности, какой был при переходе от архитектуры Ampere к Ada Lovelace.