Когда появятся первые обзоры видеокарт NVIDIA RTX 5090 и RTX 5080

Согласно утечке, обзоры RTX 5090 появятся 24 января, тогда как обзоры RTX 5080 ожидаются на пять дней позже — 29 января. Обзоры нереференсных моделей — 30 января. Продажи обеих видеокарт стартуют в тот же день, 30 января.

RTX 5090 будет доступна по цене $1999, а RTX 5080 — за $999. RTX 5090 может похвастаться 32 ГБ памяти GDDR7, 21760 CUDA-ядер и пропускной способностью памяти в 28 Гбит/с.

RTX 5080, в свою очередь, получит 16 ГБ памяти GDDR7, 10752 CUDA-ядер и пропускную способность 30 Гбит/с.

NVIDIA обещает значительные улучшения производительности и новые функции на базе ИИ, что делает эти карты одними из самых ожидаемых устройств 2025 года.