Когда в продаже появятся первые компьютеры с оперативной памятью нового поколения DDR6

Так, например, стало известно, что Samsung, один из ведущих производителей модулей памяти, уже активно работает над разработкой DDR6 — компания представила потенциальные характеристики нового стандарта.

Ожидается, что DDR6 будет иметь скорость передачи данных до 12 800 Мбит/с на модулях JEDEC и потенциально до 17 000 Мбит/с на разогнанных модулях. Это в два раза быстрее, чем DDR5, и в четыре раза быстрее, чем DDR4. Кроме того, модули DDR6 будут иметь четыре канала памяти вместо двух в модулях DDR5.

Samsung также объявила, что DDR6 будет использовать процесс производства MSAP (Modified Semi Additive Process). Это позволит создавать модули оперативной памяти с более тонкими схемами, способными обеспечивать более высокие скорости обработки данных.

Что касается стоимости, сейчас сложно предсказать точную цену DDR6, учитывая колебания цен на компоненты. Однако можно ожидать, что 32 ГБ среднего уровня DDR6 будут стоить свыше $300.