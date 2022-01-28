Когда выйдет первое крупное обновление Windows 11

По данным инсайдеров, называется апдейт Sun Valley 2. При этом также он известен как Windows 11 22H2. Внутренние работы над ним намечены на 4 марта, в то же время конфигурирование системы закончится лишь спустя месяц — 4 апреля.

Именно после этой даты разработчики из Microsoft не будут вносить никаких существенных изменений. Следующий этап для Sun Valley 2 — предрелизное тестирование. Именно после него, летом 2022 года, компания выпустит обновление для всех пользователей.

Напомним, что Windows 11 22H2 станет единственным апдейтом системы в 2022 году. К такой практике редмондцы перешли совсем недавно, перейдя от более традиционного выпуска двух релизов в течение года.

На данный момент нет каких-либо подробностей о том, чего стоит ждать в Sun Valley 2. Возможно, изменения коснутся меню «Пуск» и панели задач.