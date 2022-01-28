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Когда выйдет первое крупное обновление Windows 11

И единственное в 2022-м
Windows 11 вышла в октябре 2021 года. И вот, наконец-то, Microsoft готовится выпустить первое крупное обновление для новой версии своей системы.
Когда выйдет первое крупное обновление Windows 11

По данным инсайдеров, называется апдейт Sun Valley 2. При этом также он известен как Windows 11 22H2. Внутренние работы над ним намечены на 4 марта, в то же время конфигурирование системы закончится лишь спустя месяц — 4 апреля.

Именно после этой даты разработчики из Microsoft не будут вносить никаких существенных изменений. Следующий этап для Sun Valley 2 — предрелизное тестирование. Именно после него, летом 2022 года, компания выпустит обновление для всех пользователей.

Напомним, что Windows 11 22H2 станет единственным апдейтом системы в 2022 году. К такой практике редмондцы перешли совсем недавно, перейдя от более традиционного выпуска двух релизов в течение года.

На данный момент нет каких-либо подробностей о том, чего стоит ждать в Sun Valley 2. Возможно, изменения коснутся меню «Пуск» и панели задач.

Источник: Windows Latest
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