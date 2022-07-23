Когда выйдет следующее поколение процессоров Intel для настольных компьютеров

Презентация старших CPU с разблокированным множителем состоится на мероприятии Intel Innovation. Там же будут представлены системные платы Z790. Предполагается, что новинки будут стоить достаточно дорого.

Младшие процессоры, а вместе с ними платы на чипсетах H760 и B760, презентуют на CES 2023 5 января, в продажу устройства поступят в середине месяца.