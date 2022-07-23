Когда выйдет следующее поколение процессоров Intel для настольных компьютеров

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Когда выйдет следующее поколение процессоров Intel для настольных компьютеровПрезентация должна состояться 28 сентября
По инсайдерской информации, очередную модель своих чипов Intel Raptor Lake компания представит 28 сентября, а в продажу они поступят 17 октября.
Презентация старших CPU с разблокированным множителем состоится на мероприятии Intel Innovation. Там же будут представлены системные платы Z790. Предполагается, что новинки будут стоить достаточно дорого.
Младшие процессоры, а вместе с ними платы на чипсетах H760 и B760, презентуют на CES 2023 5 января, в продажу устройства поступят в середине месяца.